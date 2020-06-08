雲林縣麥寮鄉農地開發綠能未溝通，居民懸掛白布條抗議。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉不利農業經營的農業用地，近日由綠能公司進行太陽能設備施工，8日數十名民眾不滿動工前未充分溝通，前往工地舉白布條抗議，麥寮鄉公所與雲林縣政府則要求施工單位未與居民達成共識前不得動工、確保居民權益。

農委會2017年公告「嚴重地層下陷區不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」，麥寮鄉共有4區，其中第20、21區因居民不滿太陽能設施過於接近漁塭，且事前未舉行說明會，8日數十名居民手舉「官商勾結、黑箱作業」白布條到施工現場表達不滿。

麥寮鄉民代表許高源、吳明宜等人表示，第20、21區被公告為不利農業經營的農業用地，事前都沒有舉辦說明會，居民都不知道，根本是黑箱作業，此區並不會淹水，因此有許多漁塭，希望相關單位取消2區的公告案，不要硬把農地交給財團。

陳情民眾說，第20、21區貼近村莊部落，周邊沒有林木綠化間隔，對於綠能設施所產生的熱氣排放與反光光害均無有效排除方案。目前2區尚有農漁畜牧及耕作，且不屬於嚴重地層下陷區，廢除公告範圍並不會對土地現況產生不利影響。

雲林縣政府農業處、麥寮鄉公所指出，第20、21區雖經規定程序由農委會公告，得以設置綠能設施，但施工前未與附近居民充分溝通引發民怨，已要求施工單位暫停施工，且由於現況並不適合發展綠能，未來也會協助居民向農委會申請廢除公告。

(中時 )