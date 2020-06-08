在國際避險情緒下降之際，資金明顯從美元及避險性資產流往其它非美貨幣，包含歐元、英鎊、澳幣等紛紛受惠。

永豐期貨分析，英鎊期貨於6月1日解封之日，以高仰角的攻高姿態突破3月以來的箱型整理，6月5日也一舉衝破半年線及年線反壓，呈現短中期的多頭排列，後續有望挑戰疫情下跌前的高點。

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