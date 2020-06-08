上周美股表現氣勢如虹，5日在就業報告利多激勵下，道瓊指數大漲829點、3.15％，27,110.98點作收，本波費城半導體指數表現更是搶眼，上漲50.29點、2.57％，收在2,003.76點，創下歷史新高。

統一期貨指出，美股道瓊上周暴漲超過千點，短線過熱整理，但若未傳出大利空消息，仍可望隨解封行情續揚，樂觀看待指數後市。

(工商 )