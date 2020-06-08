京東物流8日宣佈，2020年將升級「千縣萬鎮24小時達」時效提升計畫，將針對低線城市及重點縣鎮繼續佈局物流新基建，創新倉儲模式，提升縣鎮村三級物流觸達能力和服務時效，推動城鄉物流普惠。

此外，據《中國證券報》報導，京東物流也將同時加快供應鏈、快遞、冷鏈等業務下沉，助力當地脫貧攻堅，促進區域經濟發展。

京東指出今年擬投用12座亞洲一號智能物流園區，全部面向二到五線城市，包括哈爾濱、瀋陽、長春、太原、鄭州等省會城市，以及廊坊、廣漢、滁州等物流樞紐城市。新建擴建城市倉和轉運倉13座，包含大同、阜陽、揭陽、衡陽、銀川、西寧、阿克蘇、廈門、福州等城市，加快快遞進鎮進村，大力推廣雲倉模式、廠倉合一、店倉合一等創新業態。

此外，京東物流還將為全國22個重點產業帶提供標準服務網路之外的定制化供應鏈解決方案。今年以來，京東物流已經發力佈局春茶、煙台櫻桃、嶺南荔枝、潛江小龍蝦、蘭溪楊梅等特色農產品，此後還將鎖定大閘蟹、平谷大桃、內蒙牛羊肉、贛南臍橙等制定專屬方案，通過供應鏈、快遞、冷鏈等業務的滲透，確保消費者喜歡的農產品第一時間送到餐桌。

京東從2007年自建物流，用10年左右時間完成了大件和中小件物流在大陸幾乎所有區縣的全覆蓋，觸達行政村超過55萬個。直到2019年發起「千縣萬鎮24小時達」時效提升計畫，2019年底覆蓋區縣占比達到88％。

(旺報 )