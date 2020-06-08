雲林縣北港鎮「北港鎮第1公有市場」閒置10餘年，遭行政院評為「全國最貴蚊子館」，經業者活化為「朝聖高悅酒店」，不過酒店業者與原承租攤商卻因租約大打官司，近日攤商成立自治會，希望透過溝通平臺尋求共識，共創雙贏局面。

「北港鎮第1公有市場」1988年因火災燒毀，北港鎮公所以BOT方式與建設公司共同重建，2001年啟用命名為「榮華富貴市場大樓」，斥資7億元的新大樓卻因經營不善閒置10餘年，被行政院工程會評為「全國最貴蚊子館」。

雲林縣企業主2017年取得經營權後展開活化，命名為「朝聖文旅」試營運，後來擴大營業更名為「朝聖高悅酒店」，除提供住宿服務，更結合媽祖文化打造主題宴會廳，希望讓蚊子館化身為特色飯店，重現北港第1公有市場早年繁華榮景。

不過酒店業者與原本承租酒店1樓店面的攤商，近年來因租約問題產生糾紛，雙方各有立場且沒有溝通平臺，一直沒有共識甚至互相提告，讓活化過程受到不小的阻礙，攤商因此於日前成立「北港鎮第1公有市場自治會」，由許勝財擔任會長、林昀蔚擔任總幹事。

林昀蔚表示，許多攤商在此做生意數十年，很希望能夠繼續經營下去，之前因為沒有溝通平臺，各攤商與酒店業者一直沒有共識，未來將藉由自治會與酒店業者溝通，盡量避免訴訟，用平和的方式達成活化目的。

(中時 )