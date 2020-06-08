大馬歌手黃明志今年受高雄市政府觀光局委託打造觀光曲《出去走走》，還找來市長韓國瑜一起拍MV，本月2日兩人更合體辦虛擬演唱會，吸引5萬人收看，而在韓國瑜被罷免成功後，黃明志也在臉書發文吐心裡話，認為這就是他眼中的台灣。

黃明志表示「對我來說，在一個民主的國家所發生的任何事情都是合理的。」認為不論結果是讚同還反對，至少一切都是透明公開，「所以就算發生再嚴重的問題，也都在合情合理的範圍內，這就是我眼中的台灣。」

黃明志臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

黃明志透露很榮幸受邀幫高雄推廣觀光，因為是跨越黨派跨越政治的事情，「能夠在這個自由的國度發揮自己所長並被認同是件多麼值得開心的事。重點是我們的mv在美國得了大獎，讓世界都看見高雄，這就是最大的榮耀。」

黃明志表示，雖然換了市長，但觀光和藝術仍得持續做下去，才能提高台灣在世界上的能見度，最後不忘喊話「大家不要忘了疫情過後，記得來高雄走走! 我也會繼續在這一片土地上創造出更多好玩有趣的作品。敬請期待！」

(中時電子報)