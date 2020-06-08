受到新冠疫情侵擾，勞保年金資產重創，相關單位預估可能6年後破產，3年後就可能觸發擠兌潮。中信投信建議，短期高收益債券的收益率較高且波動較低，其相對於長天期高收益債券更為保守的商品特性，兼顧穩定息收與資產穩健，更適合需要穩定現金流的退休族群。

根據勞動部勞動基金運用局發布的勞動基金績效，截至3月底，收益率為-11.16％，虧損4,712.5億元。照此情況，相關單位推算勞保年金可能提前於2026年後破產，且2023年後就可能面臨勞工擠兌潮。勞保年金的改革「疫」外加速，改革方向預計將提高費率，降低給付；換句話說，台灣1,000多萬元的勞工退休金恐怕縮水在即。

為補足退休金缺口，中國信託全球短期高收益債券基金經理人蔡佳如表示，高收債能提供穩定債息，能滿足退休族群對現金流的剛性需求，但一般存續期較長的高收益債券基金，與市場連動性高波動較大，對在乎資產穩定性的退休族群來說，或許太過刺激。相對而言，短期高收益債基金因存續期較短，對利率較不敏感，波動度較低，在現在市況下更具投資價值。

根據彭博統計，美林全高收指數目前收益率為6.68％，美林1-3年短高收指數收益率則有6.76％，短高收不僅收益率較高，且波動度存在明顯距離。前者近5年年化波動度為5.61，後者只有3.93，短高收可說是當前CP值較佳的選擇。

蔡佳如分析，根據EPFR數據，今年以來截至5月底，流入高收益債資金已轉為正數，且今年美元高收益債到期量少，公司再融資壓力輕，有助投資人信心回穩。雖然預期違約率高點可能於今年底見高峰，但違約率向來為落後指標。以2008年金融海嘯時期為例，彼時高收益債違約率高點落在2009年11月，但高收債價格其實從09年初就開始反彈，一路走高。

考量目前歐美各國新冠疫情趨緩，油價逐步回升，市場情緒回溫，中信投信建議，投資人可伺機進場布局，惟挑選產品時，可特別留心高收益債券基金的「存續期」，使資產得以持盈保泰。

(工商 )