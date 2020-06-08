動力火車為戲劇《做工的人》演唱的〈永遠不再〉感動無數人，他們與該劇演員柯叔元是相識多年的高爾夫球友，日前他們拍攝該曲MV，柯叔元現身探班，並送上印有動力火車英文團名縮寫「PS」的安全帽，預祝他們正在籌備的新專輯「開工順利」，沒想到尤秋興竟自爆「我以前一直以為『柯淑媛』是女明星」。

原來有次顏志琳約尤秋興一起跟柯叔元打球，尤秋興當時心想：「真好，可以跟女明星一起打球。」結果到了球場「好失望」，納悶怎麼都是男生；回憶超糗往事，尤秋興笑說：「我又不好意思問『淑媛』是哪一個？直到看到柯叔元的球袋上寫的名字，才知道是自己弄錯。」

錄製該曲前，導演提供戲劇片段給動力火車觀賞，尤秋興大讚：「柯叔元演得讓我起雞皮疙瘩，你看不出來他是在演戲。」顏志琳則投入過多情感在歌曲中，「錄完第一次，製作人覺得我們唱得哭腔太重了，大概錄了3、4次才找到適當的情緒」。

柯叔元（中）日前探班動力火車拍攝MV現場。（華研國際提供）

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