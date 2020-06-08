52歲英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）第5度也是最後一次在新片《007：生死交戰》飾情報員詹姆士龐德，該片製作成本高達2億英鎊（約75億元台幣），不過電影因新冠肺炎疫情影響，延至11月26日上映，不過觀眾熱情未減，仍然相當期待。就在近日劇情遭曝光，片中詹姆士龐德除了被爆將會遞辭呈退休之外，居然破天荒頭一次當爸，消息一出也讓影迷十分好奇。

據外媒報導，消息首先是於eBay拍賣網上所販賣的拍攝日程表流出，上頭刊載去年9月在義大利南部的拍攝細節，內容透露片中詹姆士龐德有一位5歲大的女兒瑪蒂爾德（Mathilde），是他與法國女星蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）飾演的角色瑪德琳史旺所生。

知情人士也證實此事，更表示詹姆士龐德當爸爸這件事，是電影中的重要轉折，會讓故事發展進入一個新世界，「他發現自己是個爸爸，粉絲也絕對猜不到這個發展。丹尼爾克雷格希望讓007電影成為迄今為止，最令人驚訝和有趣的電影。 」

(中時 )