日本最強舞技團體「s＊＊t kingz」挑戰線上付費直播演出新視界！曾幫日韓大咖木村拓哉、V6、東方神起、「BoA」寶兒等多組藝人編舞的他們，這次要以高超舞技跳向世界舞台，他們將於台灣時間6月13日晚間7點推出『s＊＊t kingz presents NAMA! HO! SHOW!-Live streaming dance show-』線上付費演出，希望能舞蹈鼓舞努力防疫的每個人！

「s＊＊t kingz」由shoji、kazuki、NOPPO、oguri所組成，他們曾連續兩年稱霸美國舞蹈大賽「BODY ROCK」冠軍寶座，更是許多日韓藝人的御用舞者以及編舞。他們在疫情期間透過視訊直播，對網路演出有了更多想法，甚至還舉辦線上舞蹈教室，一解民眾在家防疫鬱悶的心情。

正因為如此，讓「s＊＊t kingz」決定挑戰線上付費直播演出，透過舞蹈跨越語言隔閡，無論是輕鬆簡單的舞步、又或是艱深高超的技巧，這場60分鐘的舞蹈秀將震撼全世界，觀眾也能透過系統發文與他們互動，打造由於親臨舞台的現場感的「映像型舞蹈遊樂園」。

『s＊＊t kingz presents NAMA! HO! SHOW!-Live streaming dance show-』將於台灣時間6月13日晚間7點在直播平台ZAIKO演出，票價為日幣2000圓（約550元台幣），購票相關詳情可洽官方網站查詢。

(中時 )