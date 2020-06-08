全台大解封，地方政府衝國旅。台南市政府觀旅局祭出「6-8月住台南抽百萬大獎，常客貴人加碼贈萬元獎勵」活動，從6月1日至8月31日止，入住台南各合法旅宿，就能夠上活動網站登錄發票（收據）參加抽獎。活動最大獎將抽出15名幸運兒，獲得台南在地業者推出的「宏佳騰智慧電車Ai-1 Comfort」。

另，只要在6至8月，到訪台南住宿3晚以上（不同日），並依活動辦法將旅宿發票（或收據）登錄於活動網站，累計住宿金額最高的前10名旅客，均可獲得1萬元獎勵金。

台南市長黃偉哲說，6月將陸續迎接白河蓮花季、端午節運河夜間龍舟賽、虎頭埤阿勃勒花季；各景點包括：虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園、天鵝湖公園、黃金海岸及德元埤荷蘭等也將祭出活動，還有國際芒果節、七股海鮮節等活動開跑，歡迎民眾來台南「嗨一夏」。詳細活動資訊可查詢「6-8月住臺南抽百萬大獎活動網站」。

(中時 )