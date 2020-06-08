路透8日報導，大陸全國財政廳長座談會周一明確表示，將加強地方政府債務管理，在當前形勢下，高度重視防範債務風險的工作，強化違法、違規舉債的究責；另外，不能因為疫情就忽視債務風險。
大陸財政部官網也援引會議內容稱，要樹立風險意識和底線思維，加快政府債券使用，將專項債券資金主要用於大陸中央確定的重點領域、重大戰略項目，以帶動民間投資，有效支持補短板、惠民生、促銷費、擴內需，並嚴格審核專項債項目與風控，管好、用好抗疫特別國債資金。
該會議特別指出，「會防止專項債項目一批了之、資金一撥了之，切實提高資金使用效益。」
會議也強調，地方各級政府要大力壓減一般性支出，嚴守預算關口；除了疫情防控、應急救災事項外，預算執行中一般不再追加預算；也將堅決落實減稅降費政策，盤活存量資金資源、加強預算執行與管理，並確保財政政策與資金盡快見效，發揮穩定經濟的工作。
(旺報 )
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