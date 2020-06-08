高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨包括前主席朱立倫、前總統馬英九等大咖戶籍都不在高雄，黨內討論是否提出罷免無效訴訟，以延時補選時間，供大咖遷戶籍參選。親朱人士今天指出，若黨與韓市長選擇法律戰，就不要再拖延，讓熱門人選遷戶籍到高雄備戰，別再透過媒體放話「只要黨需要，朱會與全黨一起承擔。」親馬人士則說「沒聽過這項規劃，不過馬全力支持國民黨布局高雄。」

有媒體今天報導韓陣營若決定啟動罷免無效法律戰，爭取拖延補選時間，江啟臣不排除入籍高雄親征，朱立倫、前總統馬英九、前台東縣長黃健庭等熱門人選也在內部會議被點名。不過國民黨今天已發出聲明，澄清「江啟臣並不在可行選項」方案，江啟臣晚間也在他臉書強調要他參選市長「根據相關法規並非可行方案。」

對於被點名投入高雄補選，親朱人士指出，朱一再強調「國民黨的改革比改選更重要，國民黨的反省力量在哪裡？」但國民黨的改革方向未定，也尚未撕下被貼上的「親中賣台」標籤，與年輕人及社會的距離遙遠，這3個障礙未排除，國民黨如何再起？國民黨要先排除3項障礙後，接著再來討論在韓國瑜被罷免後，如何面對高雄民眾。

該人士說，目前有兩種情形，一是韓未提訴訟，依法在9月上旬、甚至更早辦補選，如此就該趕快找在地、有改革理念、可帶領國民黨在高雄再出發的候選人。若要祭出法律戰爭取遷戶籍時間，情況也可能演變成拖到不需辦補選，而是政院直接指派政院副院長陳其邁代理市長，如此就中了民進黨圈套，黨中央要此心理準備。

親朱人士說，若還是決定採法律戰，就全黨一致達成共識，趕快備戰、不要再拖，讓朱立倫、江啟臣、馬英九、前台東縣長黃健庭等所有熱門人選的戶籍，通通遷到高雄，「不能像現在一樣，4月時不備戰，等遷戶籍的時間快來不及了，再透過媒體放話」。

至於朱是否願意出戰高市長補選？該人士說，朱唯一的希望就是國民黨要站起來，過去只要黨有需要，朱不曾逃避過，例如「換柱」即是一例；若黨決定用法律戰一搏，朱也不會迴避，會與全黨一同承擔。

親近前總統馬英九人士則說，不曾聽過黨內規劃採法律戰，由馬遷戶籍參與高市長補選之事；不過馬早已表達「全力支持國民黨布局高雄」。

(中時 )