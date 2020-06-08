新泰國中學生發揮巧思設計太陽能涼亭公車站。（賴彥竹攝）

新北市教育局2017年開始建置9所具創新學院概念的D.School，今日（8日）舉辦第8所D.School新莊區新泰國中揭碑活動，新泰國中是新北市第1所將環保議題融入生活科技課程，並推出「環狀線」計畫，以「環」保綠能為主題、聯手5校強化網「狀」系統、優化「線」上學習之數位課程，打造「綠能新樂園」，教育局副局長蔣偉民出席揭碑活動。

蔣偉民致詞時說，今日前來看學生以「能量守恆」原理製成的「環狀線」滾球裝置，以及玻璃瓶噴砂體驗，期望學生能在新北市整合「設計思考」與「生活科技」課程，設置國際級的「跨域實創教育廊帶（D.School）」中，激發創意能力，以簡單的科學原理，運用在生活所需上。

去年曾獲教育部全國生科競賽創意設計第一名的新泰國中9年級陳睿穎，他說，今年的創作理念是改良推土機、怪手，以液壓的方式啟動機具，因為水的密度比較小，能更方便、輕鬆地夾起重量較輕的東西。

新泰國中校長張國振說，綠能是國中理化「能源」課程中重要的觀念，這次由台灣科技大學教授宋德震指導，與福營、佳林、林口、五股、崇林國中合作，一同推出「生科環狀線」計畫，以「環」保綠能為主題、6校聯手強化網「狀」系統、優化「線」上學習的數位課程，傳達「科技打造環保新生活」的無限可能。

教育局表示，新北市規劃建置9所D.School旗艦學校，目前已建置8所，第9所明志國中正在建置中，教育局也積極將設計思考的學習，推廣至幼兒園、小學、偏鄉學校，讓學生享有國際級生活科技學習環境，促進多元學習，培育人才。

(中時 )