韓國女子團體TWICE攜最新迷你專輯《More＆More》回歸樂壇，全員上韓綜《Running Man》宣傳，一登場帶來唱跳主打歌〈More＆More〉，氣勢震懾全場。TWICE時隔2年以完全體9人參加節目宣傳專輯，讓《Running Man》成員們看到女孩們也是特別緊張，就連主持經驗老道的「國民MC」劉在錫也表現異常，在成員各自問候的橋段時還凸槌失誤，發現後連忙尷尬的看著手稿，RM成員們也遞上水給劉在錫喝，希望他可以放鬆一點，讓劉在錫很惱羞得大喊：「今天我們跟TWICE是戰爭啊！」

在遊戲環節，要用跳舞來比賽才能獲得午餐，眾人也使出渾身解數要贏，第一首歌播放，成員子瑜跟多賢就衝出去表現，子瑜毫無形象的亂舞，加上多賢逗趣的表情，讓評審一致通過得分。而放到TWICE老闆JYP的經典曲〈Honey〉時，9個女孩全立刻衝出去熱舞，多賢跟MOMO更搶占C位模仿JYP的表情，詮釋出另一種可愛青春的風格。節目遊戲競賽結果，前4名更由子瑜隊一手包辦，子瑜堪稱是隊長最佳典範，在每個循環比賽，合理平分獎金，讓全隊和樂融融。

TWICE睽違2年完全體上節目，RM成員們好緊張。（愛奇藝台灣站提供）

此外，固定班底全昭閔也在節目中自曝理想型是男團「GOT7」的珍榮，直說他長得非常帥，「第一次碰面有心臟沉下去的感覺，長得真的好帥。」她害羞地擔心被拒絕，所以一直沒發訊息給對方。全昭閔坦言，節目做了3年，男嘉賓一次也沒問過我的手機號碼，讓眾人都不敢相信。TWICE的定延則說自己的理想型是喜劇演員梁世炯，也意外成為焦點。 《Running Man》於friDay影音、愛奇藝台灣站同步跟播。

(中時 )