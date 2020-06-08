根據美媒所做的最新民調結果顯示，新冠肺炎疫情高燒不退之際，美國又暴發佛洛伊德之死釀成大規模暴動的動亂，高達8成的美國民眾認為國家正瀕臨失控。由於社會動盪不安，川普的總統大選支持度只有4成2，依然落後民主黨對手拜登達7個百分點。

《華爾街日報》與《國家廣播公司》公布5月底至6月初所做的例行性月調，其中川普的施政滿意度為4成5，較上次調查結果下滑1個百分點。

然而在總統大選支持度方面，拜登領先的差距並未拉大，拜登的支持度達4成9，川普則為4成2，領先幅度依然為7個百分點。

川普在處理新冠肺炎疫情危機的分數持續下滑，有5成5的美國民眾不滿意川普政府抗疫的表現，高於3月的5成1與4月的5成2。

疫情延燒之際又爆發全美示威暴動，美國民眾的國家危機感大幅飆升，有多達80％的受訪者認為國家快要失控。

兩黨支持者在疫情發展的看法上則南轅北轍，民主黨支持者有7成4認為至少要到明年疫情才會獲得控制，共和黨選民中則有3成2表示川普已經控制住疫情。

川普的最大優勢主要還是在於經濟議題，在誰最能降低失業率與讓勞工復工方面，有4成8的民眾挺川普，選拜登的只有3成5。在處理經濟議題的能力上，川普領先拜登的幅度亦超過10個百分點。

在處理對大陸的問題方面，川普的看好度也高於拜登，有43％的受訪者支持川普，有40％的人選拜登。

另據《底特律自由新聞》委由EPIC-MRA所做的民調結果顯示，拜登在密西根州的民調支持度高達53％，較川普的41％高出12個百分點，領先幅度較上次（1月）的調查（6個百分點）整整擴大一倍。

共和黨民調專家麥金托夫（Bill McInturff）則指出，民調結果顯示，儘管面臨種種不利的風暴，川普的支持度基本上仍然平穩。

(工商 )