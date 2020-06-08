受惠於外資回補，加上美國上周公布的非農就業人數優於預期，新興亞股終結五月的流出態勢，外資回補。根據彭博統計外資資金流向至6日，新興亞股前周吸金49億美元，以印度吸金26億美元居冠，且為連續兩周獲外資青睞；台股吸金14.7億美元位居第二。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，就8日股市表現來看，亞洲主要股市全面走揚，加上本周台股為超級股東會周，龍頭股王將分別於9日、10日打頭陣，吸引買盤資金提前卡位，帶動指數衝上近三個月新高，外資也連六買。三大法人8日共買超108.7億元，指數終場來到11,610.32點，多頭氣勢強勁。

周俊宏表示，台股回升到年線之上，強勢表現亦帶來股民對高殖利率股的期待。短線上最大賣壓─MSCI降評台股與香港國安法所帶來的系統危機皆解除；而本周美國聯準會將舉行FOMC會議，市場普遍預期本次利率將維持不變。

在資金相對寬鬆、全球逐步解封的環境下，他預期，台股將處高檔震盪，操作面選股仍為上策，建議投資人鎖定長期趨勢布局。目前相對看好高速傳輸、居家工作、Mini LED與解封概念股。

周俊宏表示，隨著台灣境內解封，國旅補助方案出爐，觀光、飯店類股可望從谷底反彈。而除受到疫情受惠的PC、伺服器、主機板等防疫相關需求成長空間樂觀外，中美角力也受市場關注。

本周超級股東會可觀察龍頭企業對於供應鏈轉單的效應，他認為，華為遭封殺意在阻止中國5G開發進度，惟由於關鍵原料可因應半年至一年的需求，短期營運影響有限，長期不確定因素較大。整體來說，近期最大的不確定因素仍來自美國總統川普的挑釁。

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