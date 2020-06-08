夏沐（Melo Moon）創作兩首防疫歌曲〈洗手歌〉、〈宅在家〉大受好評，她先透過防疫七字口訣「內！外！夾！弓！大！立！腕！」，帶動全民勤洗手，再運用饒舌元素，提醒戴口罩保持社交距離的重要性，而在〈洗手歌〉發行後，夏沐在她的IG上意外發現，唱過電影《蝙蝠俠3》主題曲〈Kiss from a Rose〉的流行靈魂樂歌手席爾（Seal）瀏覽過她的限時動態。

席爾（Seal）曾榮獲葛萊美獎與全英音樂獎，夏沐看到後簡直嚇傻，在家中放聲尖叫，透露自己害羞得不好意思留言給席爾（Seal），「防疫無國界，音樂也無國界，謝謝他聆聽到我的音樂，希望我的歌聲與創作能感染到世界每個角落，激勵世界上正在為防疫奮鬥的每一個人」。

此外，熱衷公益的夏沐，日前參與自閉兒基金會舉辦的募款公益餐會演唱時，帶著粉絲自製贊助的時尚馬卡龍桃紅色口罩，送給基金會的孩童們；原來，夏沐有一位粉絲是口罩製造業第二代，看到夏沐在〈宅在家〉MV中戴著時尚馬卡龍桃紅色口罩的畫面，感受到她透過音樂傳遞防疫精神的熱情，立即私訊夏沐，並大方贊助3688片口罩，夏沐收到口罩禮物決定不能藏私，要在台灣在防疫逐漸「解封」、受邀演出及到校園演唱時，大方送給粉絲們。

夏沐的防疫歌曲大受好評。（聲達音樂科技提供）

(中時 )