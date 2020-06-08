東海大學結合藝術及AI科技跨域，推出「藝術・AI・未來」展。（陳淑芬攝）

行政院政務委員唐鳳以錄影致詞表示，「藝術・AI・未來」展呈現藝術家和科技人在AI時代發揮更多的創作能量。（陳淑芬攝）

「情緒魔鏡」由AI現場辨識「觀賞者」情緒，即時鏡射創作出「觀賞者」情緒畫像。（陳淑芬攝）

全球死於新冠病毒已逾40萬人，東海大學結合藝術及AI科技跨域推出「藝術・AI・未來」展，其中，東大建築系主任邱浩修的「險相環聲」作品，透過AI結合全球即時疫情訊息及每日染疫死亡者名單，創作出猶如「數位石碑」作品，每分鐘即時動態更新，在後疫情階段帶來震撼省思。

AI科技不但深入產業，也走入藝術創作。「藝術・AI・未來」展由東大創藝學院院長林文海及數位創新研究所主任周忠信策展，展出結合AI及藝術展現繪畫、動畫及互動影像等創作，是中部首場AI藝術創作展，在東大藝術中心展至6月19日。

「藝術・AI・未來」，展出開幕儀式在8日舉行，由行政院政務委員唐鳳以錄影方式致詞，唐鳳在致詞中表示，參展作品展現藝術家和科技人在AI時代中，能夠發揮更多的創作能量，在動靜間的傳達中，跟過去呈現截然不同的方式，並透過不斷學習演化，未來一定會有精彩展現。

林文海表示，AI具自主學習及資料判別能力，讓「未來」有更多的可能，在現代生活運用頻繁，透過AI與藝術跨界結合展出，期待AI在「未來」能為藝術創作帶來的變革及全新展現。

新冠肺炎疫情肆虐全球，染疫死亡人數已超過40萬人。邱浩修的「顯相環聲」作品，將即時網路「新冠肺炎」新聞標題及每日新增因新冠肺炎病毒死亡者人名組合為動態影像背景，動畫內容每分鐘更新，猶如新冠肺炎染疫死亡者的「數位石碑」。邱浩修表示，人類暴露在人工智慧、社群媒體的數位時代中，卻依然脆弱。

周忠信的大幅「山水AI」山水動畫，是由AI經學習中國山水畫風格，將真實瀑布影片轉化成組成古意盎然的「動畫」；數創學程學生林鴻宇的「情緒魔鏡」，則以古今中外人像藝術導入AI，由AI現場辨識「觀賞者」情緒，即時鏡射創作出情緒畫像，憤怒的「觀賞者」會在畫面中也會呈現猛烈怒火圖像。

(中時 )