林嘉欣繼《暗色天堂》後，再度和導演老公袁劍偉搭擋，默契十足。（華映娛樂提供）

《死因無可疑》電影海報。（華映娛樂提供）

香港恐怖電影《死因無可疑》由金獎帝后黃秋生與林嘉欣聯手，故事聚焦保險詐領引殺機的事件。2人在片中飾演一對生活困頓的低下階層夫妻，光靠眼神就使人不寒而慄。林嘉欣一改平日甜美親切模樣，演出瞎了一隻眼又瘸腿的殘障人士，在她與黃秋生所生的兒子自殺後，夫妻倆和保險公司為了兒子的保險理賠衝突不斷，引發一連串的駭人恐怖事件。

3度奪下香港金像獎影帝殊榮的黃秋生，近日則來台灣拍攝影集《四樓的天堂》，一度在臉書回應網友「準備入籍台灣」引起熱議。居家檢疫期間，黃秋生不時會與網友分享日常，更比較台灣與香港生活上的差異，透露在台的感受「舒服好多」。林嘉欣是首位金馬獎大滿貫得主，從新人、女配角到影后拿下3座金馬獎，這次電影是繼《暗色天堂》後，再度和導演老公袁劍偉搭擋，默契十足。

《死因無可疑》講述保險經紀人葉永信（陳家樂飾）被神祕客戶指定跟進保單，上門拜訪時親眼目睹客戶兒子吊死在半空，故認定客戶為詐取保險金而濫殺兒子，決心向朱重德（黃秋生飾）和沈子玲（林嘉欣飾）夫婦展開追查。該片改編自日本名作家貴志祐介的代表作《黑暗之家》，該作獲得日本恐怖小說大賞首獎，狂賣百萬冊，寫實描繪貪婪慾望，故事反轉衝擊不斷。電影將於7月3日於在台上映。

(中時 )