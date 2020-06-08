賈靜雯首次為電影旁白配音，甜美嗓音辨識度高。（威視電影提供）

【角落小夥伴電影版：魔法繪本的新朋友】賈靜雯配音花絮。(影／取自YouTube)

金鐘獎視后賈靜雯首獻聲，為亞洲人氣NO.1「角落小夥伴」的電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》配音旁白，8日電影公司公布中文版預告，其中賈靜雯配起音來相當生動，口吻時而活潑，時而引人好奇。她花了2天在錄音室揣摩，以極具辨識度的甜美溫暖的嗓音，讓電影的療癒力加倍升級。

賈靜雯身為3個孩子的媽媽，工作和家庭密不可分，她更笑說這次接下旁白是受經紀人「威脅」，她表示第一時間經紀人沒說明工作內容，更說「妳不管怎樣就接，接完之後到女兒的學校走路會有風！」賈靜雯聞此，二話不說立刻答應：「不管是什麼工作我都接！」後來了解後，才知道是要為女兒的最愛卡通人物配音，直呼不可思議。賈靜雯形容，角落小夥伴是孩童界的天團巨星，就連女兒們咘咘和Bo妞全是他們粉絲，她透露在上海的大女兒梧桐妹一得知此事，更興奮大喊「真的假的！」

賈靜雯搶先觀賞電影後，最喜愛片中的角落小夥伴「炸豬排」，「他一直夢想著被人吃掉這點真的好可愛，而且他有點沒自信卻又渴望被看見的部分，跟我其實還蠻像的。尤其這次電影中他和炸蝦尾掉入了小紅帽的故事，在森林裡跑來跑去的模樣，像極了咘咘和Bo妞，超級可愛！」《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》7月10日在台上映。

(中時 )