黑龍江省牡丹江市政府新聞辦公室今日下午舉行新聞發布會，對近期牡丹江市全民核酸檢測相關情況進行說明。牡丹江市委副書記、市長王文力在發布會中通報了目前檢測情況。他指出，牡丹江市在一週時間內，檢測了超過65萬人，其中發現19例無症狀感染者，檢出率0.288／萬。

牡丹江市政府網站6月1日發布「市衛生健康委擴充全市核酸檢測」文件，根據疫情防控需要，擴充核酸檢測標本採樣隊伍，由11家三級醫療機構和12家二級醫療機構共1196人組成，開展全市核酸檢測。而牡丹江市全市人口約252.5萬人口的檢測，是全大陸第2個大規模全民核酸檢測的城市。

大陸本土疫情近來逐漸趨緩，不過與俄羅斯接壤的牡丹江市，其下轄的綏芬河市4月起出現大量的境外移入確診病例，甚至還一度爆發數起院內群聚感染的案例。

而黑龍江省在5月中旬時一度宣告確診病例「歸零」，不過到了5月底，牡丹江再度出現疫情反彈，連日新增10多名無症狀感染者。就連當地高中5月25日當天復課後，同日下午又立刻停課。此外，牡丹江的客運總站也暫停營運，90％以上的火車停駛。

(中時 )