串聯新北市、台北市的「三芝北投公路」延宕20年無下文，立法委員洪孟楷8日與交通部公路總局召開「芝投公路可行性評估地方說明會」，洪孟楷表示，隨著淡江大橋、淡北道路興建，現在正是重啟芝投公路契機；交通部表示，將於年底前完成「芝投公路」可行性評估，程序一切順利最快將於13年後完工。

立委洪孟楷8日與交通部公路總局召開「芝投公路可行性評估地方說明會」，在地議員鄭戴麗香、鄭宇恩等人都出席關心。

市議員陳偉杰說，北海岸居民交通仰賴台2線，隨著人口、車流與日俱增，民眾常陷於車陣當中，苦不堪言；三芝擁有豐富觀光資源，苦於交通不便造成人潮不易前往，三芝來往市區只有兩種方式，第一是走平面道路台2線，然而該線道常塞車，另一條是走山路101縣道，但是山路很危險。

洪孟楷表示，居民苦等芝投公路20多年，隨著淡江大橋、淡北道路興建，現在正好是重啟芝投公路的契機，雖然按照工程計畫、環境影響評估、編列預算等流程，還有一段路要走，他要求公路總局完成可行性評估報告後，務必定期向地方鄉親開說明會、報告相關進度，他也會向中央爭取編列預算。

交通部公路總局表示，計畫起終點為三芝到蘆洲，路線全長為22.5公里，目前已進行可行性評估，預計12月完成，後續將辦理說明會廣納地方意見，總經費目前初估約429.42億元，若環評等一切順利，最快規設時程將於評估完13年後完工。

(中時 )