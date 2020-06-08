華新麗華5月29日股東會通過每股配發0.5元現金股利，經過調整後，今（8）日宣布，每股配發現金股利為0.50608642元，本月23日為除息交易日。

華新是第一家開完股東會的線纜業上市公司，今日公布，23日為除息交易日，7月1日為除息基準日，現金發放日訂為7月22日。

(工商 )

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