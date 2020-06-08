罷韓之後，高雄市議會8日進行工務部門質詢，民意代表要求具有爭議性的案件或政策，應由代理市長或行政首長決行，並以中石化在亞灣區內「市54」西側原編定為兒童遊樂場用地，將變更為住三及綠地用地，作為例子，暗指高市府涉嫌圖利地主威京集團，不過，高雄都發局澄清指出，該地是由高市府進行公共設施解編的一系列公保地，目前還在都委會專案小組審議中，中石化也喊冤，表示此一變更純屬公務部門依法檢討、解編公保地，遭到無辜遭波及，中石化將對不實言論，保留法律追訴權，以捍衛公司及投資人權益。

高雄都發局8日針對高雄市議員質詢有關「市54」西側、原編定為兒童遊樂場用地（憲德段356-3地號），擬變更為住三及綠地用地一案，提出說明指出，為了兼顧都市發展需要，及維護私有公保地主權益，進行全市公共設施保留地解編作業。

由於民意代表暗指該案涉嫌圖利威京集團，因此，高雄都發局在聲明稿指出，為求審議的公開、公正、公平性，經高雄市都委會討論，訂定「公共設施保留地8大檢討原則」，並經中央營建署審定整體規劃構想，作為全市各公保地檢討解編審議的依據，各區各申請案的審議標準，全部一致，絕對不會因是誰的地，就有不同的審議標準。

都發局強調，「憲德段356-3地號」變更案，目前還在高雄市都委會專案小組審議中，各界意見，也都會充分討論。

苦主中石化8日晚間強調，「市54」西側（憲德段356-3地號）非都更計畫土地，此為高雄市政府為了兼顧都市發展需要，依都委會「公共設施保留地8大檢討原則」，所進行公共設施保留地的解編。

中石化指出，針對有關圖利集團及中石化的媒體不實報導，除了有誤導投資大眾及投資市場的言論，也有損及中石化的公司利益，影響公司股價及投資人信心之虞，因此，中石化將保留法律追訴權，以捍衛公司及投資人權益。

(工商 )