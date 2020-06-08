恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）宣佈推出全新MIFARE DESFire EV3 IC，推動新一代高效能、高階安全功能和無縫整合行動服務，開啟智慧城市服務的安全與連接新時代。作為恩智浦廣受好評的非接觸式MIFARE DESFire產品組合的第三次演變，最新IC為反向相容（backwards compatible），提供增強的效能、更長的工作距離和更快的交易速度。

全新IC結合先進的安全功能，能更快速、更安全地傳輸資料，並真正實現非接觸式操作，諸如停車支付、辦公室或校園門禁以及其他基礎城市服務，皆無須接觸。

過去25年的成功經驗證明，恩智浦MIFARE產品組合是全球智慧城市設施的關鍵要素。MIFARE DESFire EV3 IC以支援大眾運輸票務的傳統產品組合為基礎，同時為終端用戶提供更多便利，亦為服務提供商帶來更高的可靠性。恩智浦IC支援多重應用，並提供各種增強功能，幫助大眾運輸機構、門禁控制解決方案供應商和系統整合商合作研發全新業務模式並擴展各自服務。

愛爾蘭國家交通管理局票務系統負責人Barry Dorgan表示：「我們致力為乘客提供安全、可靠且靈活的交通票務解決方案。運用恩智浦成熟的MIFARE DESFire產品，我們能夠繼續為乘客提供安全且便捷的無縫交通體驗。」

恩智浦半導體副總裁暨物聯網安全與安全行動和零售總經理Philippe Dubois表示：「恩智浦MIFARE DESFire EV3的推出，將智慧城市服務的基礎提升至全新層次，不限外形尺寸，並能夠在傳統智慧卡片或行動裝置使用。IC的安全特性有助於防止詐騙和盜竊，能夠支援各種應用，並為管理交通與門禁控制之外的其他眾多智慧城市服務做好準備。恩智浦能夠透過其應用廣泛的非接觸式解決方案推動社會發展，我們深感榮耀，尤其現今COVID-19疫情影響全球，非接觸式交易變得不可或缺。」

Linxens全球銷售資深副總裁Benoit Ravier表示：「作為RFID嵌體和天線的領先製造商與恩智浦長期合作夥伴，我們對新產品的增強功能組與可擴展性，感到非常開心。我們將與恩智浦攜手合作，支援智慧城市設施更加地安全便捷。」

為了簡化部署，每個MIFARE DESFire EV3 IC皆預先配置金鑰，便於託管應用管理，該功能能夠運用支援NFC的智慧手機針對已部署的智慧卡片，進行無縫的無線更新。

此外，恩智浦即將推出的MIFARE Plus EV2 IC能夠簡單替換現有以MIFARE Plus和MIFARE Classic產品為基礎的裝置，進而升級以提高安全性。

(工商 )