施羅德投資集團研究，遇到經濟前景未明或是衰退的狀態，企業股利有可能會大幅減少。特別是從股息期貨來看，從3月以來已經大幅下跌，因此預期今年美國以及歐洲企業，股息會大幅減少。

施羅德投信表示，在低利環境下，投資人追求收益態度不減，但又受到股息大幅下滑的影響，以債券型產品掌握收益較能達到投資人期望，建議投資人以布局投資級債、高收債等環球複合型債券基金，為主要的核心配置。

全球新冠肺炎疫情影響持續，經濟前景未明，企業營運受到波及也影響其股息發放。施羅德投資集團的美國企業獲利模型顯示，短期內由於政府強制封城所導致的企業暫時關閉，預估企業盈餘將大幅滑落，預期美國公司會大幅減少配息。

類似的情形也在英國與歐洲發生。一般而言，在歐洲的過去30年中，經濟衰退期間隨著企業盈餘下降而來的是減少配息。這一次，投資人顯然害怕最糟的情況來臨，也就是期貨市場已經反應出預期歐洲與英國的股息將大幅減少。

此外，美國公司很可能減少或暫停執行庫藏股，這也會影響股息發放。在過去，實施庫藏股是一種流行的節稅手段，即通過減少股數與提高每股盈餘將財富歸還股東。但是，新冠肺炎疫情餘波的另一個狀況是，企業選擇發行股票而非債券來支撐其資產負債表。這其實是反向執行庫藏股，增加流通股數並稀釋每股盈餘。

在股息減少，又超低利率環境下，對追求收益的投資人，建議以高品質環球收息債產品來掌握息收。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍表示，所謂的「高品質」即以投資級企業債為核心，因為3、4月的無差別拋售已大幅提高企業債的價值吸引力，特別是，歐美和全球央行都致力於改善流動性，擴大資產收購範圍，高品質投資級債可望最受惠，這從過去兩個月資金持續流入就可看出。

除此之外，雖然高收益債未來有降評與違約風險，但由於美國聯準會（Fed）也將購買墮落天使債券，還是看好其具吸引力的價值。只不過針對高收益債，要注意的是，並非全面性看好，前一波的債信風險來自與能源、零售、旅遊觀光等特定產業的連結，仍需謹慎，而封城時期民眾在家工作導致對通訊與網路寬頻的需求增加、串流媒體的消費與民生必需品需求亦大增，當是目前布局的重點。

因此，以環球收息債產品同時納入高品質投資級債，並追求特定的高收益債、新興債等多元投資機會，會是攻守兼備的選擇，也能幫助投資人掌握收益。

以施羅德（環）環球收息債券基金為例，新冠病毒疫情重挫全球股債市，基金今年來最大跌幅已接近2008年金融危機期間，在疫情影響下債市的長期投資價值已經浮現。

而全球公債收益率持續低檔，該基金則偏好收益率更具吸引力的高品質企業債；此外，投資組合更納入醫療保健製藥、非循環消費、通訊娛樂等在衰退陰霾下仍表現強勁的高防禦性產業，替長期投資人打造核心收息配置。

(工商 )