美國政府加緊封鎖華為力道，導致華為的新產品晶片來源遭到阻斷，為了在寬限期後能保持一段時間穩定出貨，有市場消息傳出華為向英特爾、賽靈思採購晶片增加2年庫存，並有意透過第三方廠商向美企採購更多晶片。不過，有外媒指出，美國禁令影響程度超乎想像，華為的電信設被當中不可或缺的關鍵晶片，庫存最終會在2021年初用盡。

據外國財經媒體報導，美國商務部在5月15日宣布的新華為禁令，導致所有企業出貨給華為半導體產品，都要經過美國政府審查並通過才行。不過，有消息人士指出，這已經讓華為總部相當焦慮，在宣布制裁令後的幾天內密集召開對策會議，但仍沒有結果出爐。

儘管華為透露，可以依靠第三方廠商來採購已經製成的處理器晶片，但華為的需求非常大，供應不足的情況下，可能只能犧牲產品效能。不過，華為旗下海思半導體設計晶片與架構供應廠商狀況較不緊繃，目前時程來看華為還能在寬限期過後持續獲得資源。

報導提到，美國的禁令將對華為的5G手機、雲端服務以及伺服器晶片生產造成影響，專家認為，華為除了研發之外，與其他大陸業者合作，才有機會在美國制裁下找到生路，儘管這需要耗費多年的時間，根據目前華為旗艦級處理器晶片，庫存落在12~18個月。

(中時電子報)