鄭元暢近來錄炎亞綸、唐綺陽、Sandy（吳姍儒）主持的公視節目《36題愛上你》，暢談拍劇趣事，他提到當年與林依晨拍攝雨中吻戲險溺水，也認為自己出道很幸運，第一部戲跟S.H.E.的Ella（陳嘉樺）合作後，「我一直想，要以她為榜樣，變成她那個樣子。」

炎亞綸一見鄭元暢就說：「沒有他就沒有飛輪海。」原來當年鄭元暢主演戲劇大紅，出道不久的飛輪海團員跟著在宣傳活動上發周邊宣傳品，炎亞綸說：「就是母雞帶小雞的概念。」鄭元暢驚訝表示：「哇，這我還真不知道。」訪問過程Sandy頻岔題，炎亞綸一旁笑說：「這真的是我看她錄過最慌張的一次」。Sandy表示跟鄭元暢是「粉絲變朋友」，「我現在看著他，就回想到主持生涯首訪，就是鄭元暢跟陸明君」。

鄭元暢（右二）上炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒主持的節目《36題愛上你》。（公視提供）

鄭元暢提到當年跟林依晨告白的雨中吻戲，劇組出動灑水車製造下雨效果，但水大到把他的隱形眼鏡沖掉，「我根本看不清楚她長什麼樣子，但要強迫自己在雨中把眼睛張開，講完一些浪漫的話之後接吻」。鄭元暢還形容那水量大到拍右臉時，嘴巴左邊需要微張開，「讓雨水從這一頭流出，要不然我跟依晨絕對會溺死在那一場戲」。

鄭元暢主演過《薔薇之戀》、《惡作劇之吻》等多部浪漫劇，被問「算過和多少人拍吻戲？」，他妙答：「上百有了吧？我拍了這麼多戲，大概只有2、3部是沒有吻戲的。」並認為與張鈞甯拍《你照亮我星球》吻戲最難忘，「要嘟嘴親張鈞甯時，她用另外一個嘴巴咬住我的嘴唇」。

(中時 )