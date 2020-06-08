金門太湖路、經武路口，肇事車輛衝上邊坡。（警方提供）

金門金湖地區連2天發生酒駕自撞事故，造成車毀人傷後果，當事人均遭依違反公共危險罪嫌移送法辦。縣警局也規畫在全島重要路段、路口持續查察，希望有效提醒民眾注意交通安全。

縣警局統計，地區1月至3月共發生交通事故260件，造成3人死亡、 272人受傷，與去年同期的266件，死亡1人，受傷255人相較，總件數雖減少6件，但死亡增加2人、受傷也增加17人。另取締酒駕74件（含酒駕肇事12件）、超速1042件，顯示民眾違規仍十分嚴重。

金湖地區於7、8日即分別在環島南路夏興路段及太湖路一段經武路口發生交通事故，經查鄧姓、陳姓民眾的酒測值分別是0.57、0.21，均被依公共危險罪移送檢方偵辦，還好2人送醫後均無大礙。

金湖分局長黃維章表示，今年1-5月金湖地區已取締酒駕移送法辦16件，希望民眾莫心存僥倖，以免害人也害己，也提醒近日雨勢不斷，開車上路務必減速慢行，避免憾事發生。

金門,金湖,酒駕,自撞,警方,黃維章,取締

(中時 )