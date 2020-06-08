知名上市公司「三發地產」集團，日前驚傳家族內鬥事件！三發地產董事長鍾俊榮日前指控，他去年9月被妻兒設局，被依患有重度精神分裂症，強制送往松德醫院住院10天，鍾還向台北地檢署提告次子在去年4月毆打他，涉嫌傷害，但檢方認為，鍾男雖提示受傷照片，但無法證明是受傷當天所拍攝，且次子打他的罪證不足，8日將鍾男次子不起訴。

今年2月間，鍾俊榮曾舉行記者會，指妻子疑刻意拖延付款給合作廠商的公文，導致三發積欠1.5億元債務。還說他去年還被妻兒以「精神有問題」為由報警強制將他送至松德醫院10天，懷疑妻子想趁他住院時侵吞公司。

之後，鍾指去年4月，他的次子表示想買一台千萬跑車當展示品被他拒絕，他說願給次子1億元創業，但要求次子2年內替公司賺1000萬元，再拿自己賺來的錢去買車，但次子一言不合，毆打他，造成他眼部受傷，事後他隨身攜帶辣椒水防身，並在6個月的告訴期限、去年10月向北檢提告。

檢方調查時，鍾男次子否認打爸爸，反指當天是爸爸打他，不過他沒有要告爸爸。

檢方認為，鍾男雖提出醫院驗傷單，但他提出的受傷照片，是他在案發後數個月，傳給友人的截圖照，無法證明受傷照片是案發當天拍攝，加上鍾男對於被打過程說法前後不一，認定鍾男次子罪證不足，今不起訴。

(中時 )