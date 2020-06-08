中美緊張關係升溫，讓在美上市的中概股加速出逃步伐。繼大陸互聯網企業巨頭京東、網易即將在香港二次上市後，路透引述消息人士透露，大陸教育企業新東方和好未來也計畫跟進，考慮在香港二次上市。

香港經濟日報報導，券商高盛日前分析表示，按照香港聯交所第二上市規則，約有41檔中概股符合在港第二上市的條件。

聯交所第二上市規則規定，至少最近兩個完整會計年度於合資格交易所，即紐約交易所、納斯達克或倫敦交易所的「高級上市」分類，上市的合規紀錄良好，而在港第二上市時的預期市值最少100億港元。

若採用同股不同權架構，或第二上市申請人於港第二上市時的預期市值少於400億港元，公司須在最近一個經審計會計年度的收益，最少要有10億港元。

高盛指，符合港交所上市規則的中概股包括京東、百度、好未來、新東方、58同城、嗶哩嗶哩Bilibili、再鼎醫藥等。

高盛估算，現時美國投資者持有總值約7,300億美元中資股，遍佈香港、A股及ADR市場，其中港股市場佔約41％，折算約3,000億美元，反映香港是美國投資者希望接觸中資股的受歡迎地點。

儘管目前香港第二上市股份不具納入港股通的資格，但高盛相信，隨更多中概股回歸，納入港股通只是遲早的事。

(工商 )