生產汽車傳動系統鍛壓件的江興鍛壓受新冠肺炎疫情影響，大陸廠稼動率雖回升，但台灣廠稼動率卻跌到五成以下。江興鍛表示，第二季營運可望比第一季好一點，全年力拚小幅衰退。

江興鍛5月合併營收1.57億元，年減36.28％；前5月合併營收8.39億元，年減28.14％。江興鍛主管表示，江興鍛大陸淮安及太倉兩地工廠，隨著本田及日產等日系汽車大陸廠，以及日系零組件大陸廠，陸續復工，大陸廠稼動率回升至80％～90％，5、6月每月出貨1.2～1.3億元。

江興鍛主管指出，江興鍛台灣廠直接或間接外銷歐美汽車廠，占比達50％以上。疫情造成歐美車廠停工而無法出貨，台灣廠出貨減少，5、6月稼動率降至五成以下，5月出貨不到3千萬元，6月出貨也低於3千萬元。江興鍛因應台灣廠稼動率劇降，鼓勵員工休年假，預估7、8月稼動率回升，可達至少70％。

(工商 )