吳青峰〈太空人〉MV屢傳捷報，日前狂奪美國泰利獎（Telly Awards）最佳音樂錄影帶金獎、最佳導演金獎、最佳美術指導金獎；最佳視覺特效銀獎、最佳剪輯銀獎、最佳3D動畫應用銀獎等6項大獎，其中最佳剪輯銀獎更是與金球獎致敬湯姆漢克的片段並列，吳青峰也表示與有榮焉。

「泰利獎」被稱為美國廣告及電視節目最高榮耀，包括音樂錄影帶、電視節目、廣告等獎項，素有「電視奧斯卡」之稱，〈太空人〉MV一舉奪下6獎項，收穫豐碩。仙草影像為〈太空人〉MV創造出沙漠、草地、戲院、遊樂園、雪地等細膩而豐富的場景，MV中還有許多演員及動畫角色漂浮宇宙、泅游深海的奇幻畫面，配合展開故事情節的繪本，完美融合現實與想像的唯美景色，讓網友恭喜之餘，也紛紛「敲碗」希望有機會將MV中的繪本實體化。

吳青峰〈太空人〉MV獲美國泰利獎肯定。（環球音樂提供）

吳青峰請來張鈞甯、林柏宏助陣〈太空人〉MV，光是兩人的拍攝就花了三天三夜，仙草影像表示：「感謝吳青峰的完全信任，讓我們可以奮鬥(被導演荼毒)到交片的最後一刻。」吳青峰則笑稱，感謝兩位男女主角賣力演出，他在MV中只負責翻開繪本，「根本是我拍過最輕鬆的MV！」

吳青峰也獻「聲」化身特派員，大解密《太空人》專輯12支MV的彩蛋，其中最隱諱的恐怕是〈太空船〉最後一格畫面，廢墟裡的桌子，桌腳邊有一團線，線團拉著拉著串起了下一支〈線的記憶〉，連青峰本人都表示：「哈哈，很難發現吧！」最後一支〈Outsider〉MV中，以吳青峰睡著的畫面作結，同樣巧妙串回首支「譯夢機」的失眠者意象，究竟是睡著、或只是因為睡不著而掉進了自己的腦內世界，影像重複輪迴，一切都留給觀眾解讀。

從〈太空人〉、〈男孩莊周〉到〈太空船〉，吳青峰自嘲表示：「不管夢做得多麼美，〈Outsider〉終究要帶你回到現實，這最終還是一本『瘋子自傳』。但如果你要覺得快樂的部分才是現實，自己騙自己也不是不行啦！」

吳青峰〈太空人〉MV獲美國泰利獎肯定。（環球音樂提供）

(中時 )