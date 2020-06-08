海南島有望成為大陸首個制定禁售燃油車時間表的省分。大陸國務院新聞辦公室8日就《海南自由貿易港建設總體方案》相關情況舉辦新聞發布會，值得注意的是，海南省委書記劉賜貴在發布會上表示，到2030年不再銷售燃油汽車。

《21世紀經濟報道》指出，海南在建設自貿港過程中一定會守住生態底線，海南的生態環境一定會只能更好，不會變差。為此，海南制定了六大措施保障海南綠水青山。第一，海南使用的是清潔能源，到時候全島將使用清潔能源，成為清潔能源島；第二，到2030年不再銷售燃油汽車；第三，從今年底開始，海南將實現禁塑，就是禁止使用不可分解的塑膠製品，包括塑膠袋、塑膠餐具等；第四，海南已經建設了2千多公里的LNG的供氣管道，2030年也基本上可以實現以氣代柴；第五，國家已批准建設熱帶雨林公園，保證海南森林覆蓋率保持在62％以上，保護好4400平方公里的熱帶雨林公園；第六，繼續進行人居環境整治，包括對海岸帶的整治、違章建築的整治、黑臭水體的整治等。

值得注意的是，在推廣新能源車、禁售燃油汽車方面，其實可以追溯到2018年左右。當時海南省長沈曉明在博鼇論壇期間就表示，考慮出台相關規畫，在2030年以前實現全島普及新能源汽車，為全球島嶼經濟體在推行綠色能源上做出海南貢獻。他提到，在推廣新能源車的進程中，首先將從政府機關用車開始推廣，再覆蓋到公車、計程車、環衛車等公用事業用車，最後再到私人汽車。

按照海南省「十三五」新能源汽車的推廣目標，到今年，海南省內將推廣3萬輛以上的新能源汽車，充電樁要建設2.8萬個以上。

(旺報 )