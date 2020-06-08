高雄市民成功罷免市長韓國瑜後，網路卻流傳不少「因為這些罷韓的50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄的」言論。對此，中選會嚴正駁斥，指出這又是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布之不實訊息，定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會駁斥假消息。(取自中央選舉委員會網站)

中選會指出，網路流傳「因為這些罷韓的50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄的，朋友春節回彰化婆家聽到此事，還去問當時年輕人還回答說：好玩啊！因為年輕人的父母很生氣，孩子無故遷戶口到高雄，而且還到高雄玩多日，都是不用花錢的。」不實訊息。

針對此訊息，中選會說明，經查本次高雄市罷免案20歲到29歲投票人總數為35萬7,913人，相較於109年總統副總統及立法委員選舉高雄市20歲到29歲選舉人總數35萬9,926人，反而減少2013人。因此網傳「增加50萬人年輕人遷戶口到高雄市」內容顯為刻意捏造、杜撰並散布不實訊息。

中選會補充說明，107年地方公職人員選舉，高雄市選舉人總數為228萬1,338人、109年總統副總統及立法委員選舉時，高雄市選舉人總數為229萬9,558人、另109年高雄市第3屆市長罷免案，高雄市投票人總數為229萬9,981人，人數並無顯著變動。

中選會也指出，此類不實訊息無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；亦即，捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務資料不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責。

最後，中選會也表示，對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責，也特別提醒民眾勿捏造或轉傳選務假訊息，以免觸法又挨罰，請民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法!

(中時電子報)