「我當時就想，我是消防員，我是PFD，我是你們其中的一員，不要開槍！」日前美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美抗議，使得種族議題跟著浮上檯面。近日羅德島州一名23歲的非裔消防員帕西（Terrell Paci）值班時穿著制服，坐在消防局外的車內時，卻有警察不斷持槍靠近他，讓他嚇得趕緊大喊「我是你們其中的一員，不要開槍」！

根據《LocalBoston breaking news》報導，帕西透露，事發當時他穿著制服在執勤，和一位來送食物給他的朋友正在聊天，此時卻有身份不明的員警持槍走過來，要求知道他是否持有武器。他嚇得大喊「我是消防員，別開槍！」但其中一名員警還是搜查了他朋友的車，然後就開車離開了。

事發數小時後，一名羅德島州首府普羅維登斯（Providence）的警長到消防局，在看過警員身上密錄器的影像後向帕西道歉。普羅維登斯市長埃洛薩（Jorge O. Elorza）坦言自己對此事深感不安，並強調市府已針對全案展開調查。

民主黨市長在一份聲明中說道「沒有人應該經歷這樣的事情，我們代表我們的城市為它造成的創傷道歉。」我們與消防員帕西站在一起，並感謝他對這座城市堅定不移的奉獻，他每天都在透過自己的服務來保護這座城市。

當地警方則澄清，本案並不涉及任何種族問題，這2名員警當時是正在搜尋2名持有武器的嫌疑犯，而帕西朋友的車正好與嫌犯車輛特徵相符。警方發言人拉格（LindsayLague）表示，密錄器當時錄下的狀況，該部門將進行調查，調查完成前不會公開影像畫面。

帕西在受到電視台訪問時表示「邪惡想要得逞，需要的是善良的人什麼都不做，而我們不能什麼都不做」。

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(中時電子報)