閨密婚後喜獲麟兒，前往探視祝賀是很正常的禮尚往來，不過如果被閨密老公又是襲胸又掐乳，可能就走調了！中部地區有名年輕人妻到女閨密家探視新生兒，不料在客房休息時，竟遭到閨密的老公襲胸又摸奶，甚至手指伸進了私密處，事後全部推說喝醉了，誤以為是自己老婆。

這件事情後來被遭摸奶人妻的丈夫得知後，懷疑整件事情不單純，身心受到創傷，於是提出告訴，要「動手」的男子負責任

據檢警調查，被摸奶的人妻夫婦前往閨密家探視初生小兒子，並前往送賀禮，當天大家在客廳喝酒聊天，一直聊到隔日凌晨3、4時，人妻的老公想和朋友一起玩網路遊戲， 受害人妻因為很累了，就先到2樓的客房休息，沒想到睡到一半突然感覺有人把手伸進衣服內，不僅撫摸胸部，還伸進褲子裡觸摸下體，這才嚇得趕緊出聲，把閨密的老公嚇跑。

庭訊時，被告男堅持沒有做過任何猥褻行為，並強調案發當天因為喝了很多酒，已經很醉了，他先是在2樓房間使用電腦，接著就睡著了，「我是被她的聲音嚇醒」、「當下可能把她誤認成我太太，才會撫摸她，但我也不確定究竟有沒有觸摸到」，後來也有透過LINE道歉。

被告還提出「案外案」，指說他無意「冒犯」了老婆的閨密人妻後，結果對方反而展開誘惑攻勢，甚至傳來裸露的照片，因為擔心影響到彼此的家庭，收到之後很快就刪除了。

另外，還有一名當日同行的友人舉證說，當晚他睡在受辱人妻旁，隱約有聽到被告與人妻正常聊天的聲音，中途醒過來時發現有個男生背對著躺在旁邊，接著就聽到人妻的呻吟聲，持續大約1、2分鐘，還以為是夫妻在辦事，隔天和被告一家人外出用餐，「他把我叫到外面，才說出昨晚把人妻誤認成太太，還摸了下體等事。」

結果因為被告確實有跟第三者朋友說明「誤認」老婆，摸錯奶的事，一審獲法院判無罪，但檢方不滿並提出上訴。台中高分院合議庭認為，檢方所提出的證據仍無法說服一般人確信黃男曾做出猥褻行為，也無法說服法院形成黃男乘機猥褻及強制猥褻犯行有罪之心證，一審判決無罪並無不妥，最後裁定駁回檢方上訴，全案仍可上訴。

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(中時電子報)