《做工的人》昨天播出催淚大結局，完結篇首日觀看次數不僅較前一集成長近5成，創下收視高峰，全集更創下總累積收看次數突破百萬的亮眼成績，成為今年上半年度 myVideo戲劇類冠軍。《做工的人》收視告捷後，myVideo更進一步宣布，從即日起，在Apple TV也能看到myVideo，包括《做工的人》全集等上萬片單，讓Apple TV用戶收視選擇更多元。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，與大慕影藝合作的年度4K戲劇《做工的人》，儘管5月才上檔，但開播就叫好叫座，觀看次數更贏過同期眾多韓劇，完結篇首日觀看次數較前一集成長近五成，亦成為今年上半年 myVideo戲劇類第一名。不少觀眾看了myVideo提供《做工的人》首二集免費看後，因劇情揪心而欲罷不能，估計有多達四成五的新用戶都是被《做工的人》吸引而來，同時帶動付費用戶成長近二成；而這部4K高畫質拍攝的《做工的人》，也帶動透過凱擘／台灣大寬頻的大電視用戶欣賞，觀影比例較平日增加近三成。

李芃君指出，這部劇集獲得許多用戶正面回饋，讓她感到相當欣慰，並再度表明myVideo將會繼續以實際行動支持、投資台灣優質戲劇的決心。同時，myVideo也將在下個月推出與七十六号原子繼《76号恐怖書店之恐懼罐頭》後，再度合作的青春勵志電視電影《違反校規的跳投》，期望讓台灣觀眾看到可媲美國際水準演出本土戲劇。

myVideo除了《做工的人》是以4K高畫質播出外，在「4K專區」也集結馮迪索主演的《血衛》、《玩命關頭1-7集》、侯孝賢經典作品《海上花》等熱門電影，提供大螢幕用戶利用包括凱擘／台灣大寬頻有線電視系統用戶、SONY與Sharp智慧電視機上盒、Chromecast等最佳觀影體驗；同時，從6月起，蘋果iOS系統用戶在Apple TV上也可觀賞myVideo萬部影音，台灣大為慶祝myVideo上架Apple TV也推出優惠方案，即日起到台灣大門市申辦Apple TV方案，就可免費帶走Apple TV，輕鬆享受4K高畫質線上影音內容。

(中時 )