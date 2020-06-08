最新民調：8成受訪登記選民認為美國已呈失控狀態

美國受疫情擴散困擾，又爆發種族歧視示威，多數人對經濟在明年之前恢復正常抱著懷疑的態度，對川普總統團結全美國的能力感到悲觀。圖為華盛頓的示威群眾。（圖／美聯社）

美國受疫情擴散困擾，又爆發種族歧視示威，多數人對經濟在明年之前恢復正常抱著懷疑的態度，對川普總統團結全美國的能力感到悲觀。圖為華盛頓的示威群眾。（圖／美聯社）

由美國《全國電視新聞網》(NBC News)與《華爾街日報》(WSJ)共同進行的最新民意調查顯示，因非裔男子喬治．佛洛德因警方暴力執法致死引發的大規模抗議在全美各地持續惡化，加上數個月來不斷蔓延的新冠疫情，有約80%受訪者的美國選民認為，國家現況已呈現「失控」狀態。

NBC發布這項民調指出，受訪的美國已登記選民中有80%認為國家已經「失控」，只有15%受訪者認為國家還處於「受控的狀態」。其中若以受訪者支持的黨派劃分，有66%的共和黨支持者、92%民主黨支持者與78%獨立都認為美國目前情況處於「失控」狀態。

報導說，此項民意調查是在5月28日至6月2日之間進行，受訪樣本1000名已登記的選民。而調查期間正值大規模示威抗議活動在全美國範圍持續擴大，另一方面，在美國肆虐數個月之久的新冠疫情的病例仍繼續攀升，感染人數超過160萬，死亡人數已突破10萬。

民意調查分析指出，63%的人說他們「非常」或「有些」擔心他們或其親屬可能感染新冠病毒。不過，該數字與4月的類似調查相比，下降了約10%。

大多數受訪者仍對新冠病毒的傳播對經濟狀況影響感到擔憂。多數人對經濟在明年之前恢復正常抱著懷疑的態度，對川普總統團結全美國對抗疫情的能力感到悲觀。不過這項調查是在5月就業報告公布前進行，而5月就業報告顯示失業率已下降到13.3%，單月增加了250個工作崗位。

調查指出，有46%的受訪者認為現在經濟狀況「很差」，這是自2012年9月以來類似調查中最糟的情況。31%的人稱經濟狀況「一般」，只有17%的人認為「良好」。另外，有54%的受訪者預期經濟好轉需要1年以上時間。

對於抗議活動，59%受訪者為佛洛德的死亡和員警的行動感到困擾，同時有27%受訪者擔心因佛洛德之死而引發的暴力事件。若由黨派分布分析，81%支持民主黨的受訪者和59％獨立人士對佛洛德死亡表示關切，而只有29%的共和黨支持者有同樣的態度。

至於11月的總統大選的支持傾向，本次調查與4月份的民調數字接近，民主黨的拜登在全部受訪者中仍以7個百分點的優勢領先川普，兩人支持比例是49:42。

(中時電子報)