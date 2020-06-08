國稅局表示，財政部為緩解民眾繳稅壓力，日前宣布全面延長所得稅申報期限至6月30日，而且民眾還可申請延期或分期繳納稅捐審核原則，最多可延一年或分36期（三年）。

然而，如果民眾對於經核准延期或分期繳納案件有疑慮或是對應納稅額不服，仍可以申請復查，但必須在原繳納期限起30日內申請復查，也就是今年的7月30日前申請，不會因國稅局核准延期或分期繳納而有所展延。

(工商 )