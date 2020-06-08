綜所稅額有誤 7月底前申請復查 20:302020/06/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國稅局表示，財政部為緩解民眾繳稅壓力，日前宣布全面延長所得稅申報期限至6月30日，而且民眾還可申請延期或分期繳納稅捐審核原則，最多可延一年或分36期（三年）。 然而，如果民眾對於經核准延期或分期繳納案件有疑慮或是對應納稅額不服，仍可以申請復查，但必須在原繳納期限起30日內申請復查，也就是今年的7月30日前申請，不會因國稅局核准延期或分期繳納而有所展延。 (工商 ) #申請 #或分 #復查 #期繳納 #國稅局 也許您會感興趣 財經熱門新聞 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 大事來了！市值飆8兆、股價創3個月高點 台積電3關鍵問題如何解 - 財經 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 財經 3兆美元市場面臨危機？ 大陸這類房企破產數飆高 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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