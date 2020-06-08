國際數據資訊（IDC）發布台灣個人運算裝置研究報告，因受到新冠肺炎疫情衝擊帶動了宅經濟升溫，個人電腦（PC）市場銷售量年對年成長了8.2％，市場銷售總量為55.5萬台。
IDC統計2020年台灣第一季包括桌上型、筆記型電腦及工作站的PC成長狀況，IDC台灣市場分析師林璿瑞表示：「第一季因新冠肺炎疫情增溫影響，PC市場受惠於異地工作需求暴增，在個人裝置中，筆記型電腦因兼顧便攜性及生產力，為企業或員工個人搶購的首要裝置。」
另外，「在宅經濟刺激下，家用產品也有不錯表現。整體筆電市場第一季年增率大增12%。此外，供給面雖仍有供不應求的狀況，但因供應鏈復工（復產率）較原先預期好，以及先前PC廠商庫存支撐下，也是第一季市場表現良好的重要原因之一。」林璿瑞分析。
IDC進一步分析指出，歷經第一季的搶購潮後，通路普遍庫存水位不高，且後續供應鏈恢復狀況已至少達8、9成以上，PC廠商先前的訂單預期將在第二季大量到貨並補足通路庫存，因此第二季PC市場預估為成長2.7％。展望下半年，在疫情衝擊經濟下，預計企業及個人預算將緊縮並轉趨保守，IDC對PC市場下半年預估年減10.7％，而2020年全年度為負3.4％。
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(中時電子報)
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