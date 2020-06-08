2020迷你棒球師資研習會首站今（8）日於桃園名人堂花園大飯店展開，現場40名學員，包括前職棒選手王宜民、羅國華，以及現役味全龍球員李凱威都把握機會前來進修，學習並交流迷你棒球的教學方式。

迷你棒球研習會，文化大學棒球隊孫易伸（左起）、古森、朱育霖、賴竑銘與味全龍李凱威都報名參加。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

迷你棒球師資研習會舉辦進入第3年，過去兩年研習人數已超過300名，今年從桃園起跑，接下來也將前往台中及台東開講。由於迷你棒球的年齡層為4到10歲兒童，研習會除了基本規則講解外，更注重的是講師和學員互相分享如何帶領孩子在樂趣中學習、認識棒球。

迷你棒球師資沒有資格限制，只要年滿18歲即能報名，學員除了教練、學校老師及家長外，每期都有不少大學生參加，提升能力並為未來做規劃。此次文化大學棒球隊共有5名球員參與研習，其中包括了現役味全龍球員李凱威都和同學一同前來。

文化大學球員古森表示：「之前沒有接觸過迷你棒球，這次是黃義哲教練介紹我們來上課。迷你棒球的規則上感覺比樂樂棒球有樂趣，實際去操作之後發現球可以打得蠻遠的，小朋友應該會覺得很好玩。」

味全龍李凱威特地向球隊請假來上課，聽到隊上前輩吳宗峻教練已經在南部經營迷你棒球地區聯盟，笑說要回去和教練好好討教。

(中時 )