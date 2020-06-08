高雄市長韓國瑜成功遭到罷免後，國民黨立委陳以信在臉書上用「又高又雄」來解釋高雄名稱的由來，這句話遭到外界狂酸，基進黨立委陳柏惟更反諷，那大直他要怎說？沒想到，有網友就跳出來表示，大直的地名由來，真的是又大又直。

這名網友在PTT上發文指出，「看到一大堆鄉民在誇陳柏惟，我也是吐了」，該網友透露，大家可以去看基隆河截彎取直前的樣子，因為一條河短短幾公里歪來歪去轉折很多次，但偏偏就有一段又大又直，所以這地區就真的取名大直，原PO也說，「當然，這些只有老台灣人知道，外省人都以為是在搞笑的」。

網友解釋大直地名。（摘自PTT）

文章一出現，立刻引起熱烈討論，網友就紛紛笑說，「舉例都舉錯」、「大直真的是因為河道又大又直」、「這麼多地名他可以剛好挑到一個真是又大又直的超好笑」。

上網搜尋一下，便可發現大直的地名由來確實如此，由於基隆河過去一路蜿蜒曲折，但在大直這段2.6公里的河道不僅河面變寬，河道更是筆直，因此才命名為「大直」，意思就是「基隆河又大又直」。

(中時電子報)