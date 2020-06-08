公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》上週六（5日）首播，製作人陳慧玲當晚邀請導演鄧安寧及鍾欣凌、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、于子育一起觀看、開直播，于子育特別帶蛋糕預祝收視率步步高昇。方志友也為支持老公的新戲驚喜現身，讓劇中飾演楊銘威媽媽的鍾欣凌開心尖叫：「我真正的兒媳婦來了！」

製作人陳慧玲在直播時爆料，楊銘威的全裸出場戲在剪接室看得一清二楚，她說：「原本不知道他會轉正面，在剪接室看到重要部位我嚇一跳。」劇中重要部位後製打上馬賽克，眾人起鬨希望收視破3能解碼，楊銘威一臉驚恐，沒想到老婆方志友倒是爽快地一口答應。今首播收視出爐，開紅盤，以1.02奪下當日戲劇之冠。網友興奮表示「終於有一部屬於台灣的喜劇」、「每3分鐘就要笑一次好累」。

鍾欣凌、張書偉等人主演的《我的婆婆怎麼那麼可愛》首播就讓觀眾笑開懷。（公視提供）

嚴藝文客串演出來還債。（公視提供）

《我的婆婆》首集驚喜見《俗女養成記》導演、金鐘視后嚴藝文，她特別受導演鄧安寧邀請客串，飾演四女兒蘇秉愛（蘇晏霈 飾）經營SPA館裡的貴婦，她劇中嘲諷秉愛相差12歲的戀愛，根本是「老牛吃嫩草」，讓秉愛腦中幻想用各種工具解決掉眼前這個歐巴桑。先前鄧安寧曾客串《俗女養成記》，如今嚴藝文一出場就全脫做SPA，還要趴在床上流口水，甩開形象包袱。鄧安寧笑說「這次是特別請藝文來還債的」，嚴藝文也笑回：「出來混，總是要還的，這大概是我從影以來最大尺度的演出吧，一來就全脫！鄧導真的很大膽，因為沒有人想看。」還有眼尖的網友發現小彩蛋，嚴藝文劇中接起電話時來電顯示竟是「佳玲」，觀眾馬上聯想到《俗女養成記》裡的「嘉玲」。

《我的婆婆》以傳統餅鋪「珍賀齋」老闆娘林彩香（鍾欣凌 飾）面臨老公、兒子、孫子相繼過世、餅店倒閉為開端，就在彩香自己扛下餅鋪，接到唯一一筆喜餅訂單時，卻因餅店的馬桶堵塞「爆管」，排泄物淹到整間房子都是，讓她無法將餅賣出去；還因為碰到當年（2008年）雷曼兄弟破產導致金融海嘯，投資血本無歸，衰事連連，讓她苦嘆「人生好難」，也把這一切的不剛好都怪到小媳婦小鷗身上，婆媳兩人的隔閡就此立下，鍾欣凌表示：「黃姵嘉劇裡的樣子真的蠻像我小孩（兔寶），很皮又愛頂嘴，真的是死小孩。」

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