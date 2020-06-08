韓國新人男團AB6IX去年5月才正式出道，隊長林煐岷日前卻被爆料因酒駕被吊銷駕照，經紀公司隨後即宣布暫停他的演藝活動，團體暫時以4人活動，未料，今（8日）公司就宣布林煐岷退出AB6IX，震驚大批粉絲。

AB6IX所屬經紀公司「Brand New Music」今透過官網表示：「本公司與AB6IX的成員林煐岷慎重商議之後，尊重本人不想再帶給組合麻煩而決定離開的意願，今天開始退出AB6IX。」AB6IX今後將以李大輝、朴祐鎮、金東賢及田雄的四人陣容活動，希望大家繼續關注支持。

林煐岷因參加《Prodcue 101》第二季受到關注，後與金東賢組成男團MXM，再組AB6IX成為隊長，未料僅一年多，他就因酒駕誤事退團，日前他也以手寫信道歉：「發生如此不光彩的事，真的很抱歉，對於無法挽回的錯誤，我會低下頭承擔一切責任。」

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(中時電子報)