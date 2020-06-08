小優近日錄TVBS《地球黃金線》，本周討論人生第一台車該選中古車還是全新車。小優的愛車是從哥哥那邊買來的二手車，她認為新手上路，難免因為技術不純熟有擦撞意外，開中古車刮傷較不心疼，她剛上路的前幾個月，因為不熟路況曾不小心將汽車開到機車專用道，有次還不小心擦撞到便利店旁的紅綠燈號誌箱，「擦撞的當下，便利店旁有一群年輕人目擊我自撞，A到車的痛心都沒有丟臉程度高，當場真的全部人都在笑我，覺得好丟臉。」

不過小優上路半年後進步神速，蘿莉塔、楊晨熙等朋友如今都稱讚她，「真的是神車手！」她大學一畢業就去考駕照，但自此再也沒碰過車，所以當兩年多前剛開始開車，常因路況不熟錯過交流道，導致錄影大遲到。目前單身的小優，回憶剛買車時有男友，坐她車時都會一直念，「你要看線啊，這時不能急煞車。」她回想當時被對方罵得很厭世，不過駕駛技術進步快，後來男友反而直接在她車上睡著，還有幾次男友乾脆請她幫忙開車，讓她心想，「現在是覺得我開車技術很好，所以要利用我當工具人嗎？」

小優（左）分享開車經驗。（TVBS提供）

自從成為有車族，小優載過許多人，「大概我比較好講話，明明跟我家不順路，朋友還是會請我『順道』載他回家。」因為愛車高度較低，小優為視線清楚，通常開車會將腰桿挺得很直，所以若一整天駕車，回家常腰酸背痛。她開了兩年，踩油門踩得小腿肌肉都發達了，未來若有機會換車，希望能找一台開起來輕鬆的車款。

(中時 )