大陸國務院聯防聯控機制8日發布「關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見（下稱實施意見）」，要求積極擴大檢測範圍，大陸各地可根據疫情防控工作需要和檢測能力，確定並動態調整檢測策略和人群範圍。

路透報導，大陸國家衛健委網站刊登的《實施意見》全文並指出，對於密切接觸者、境外入境人員、發燒門診患者、口岸檢疫和邊防檢查人員等八類重點人群「應檢盡檢」，同時對於其他人群「願檢盡檢」，大陸各地可根據當地實際確定和動態調整優先檢測人群。

《實施意見》也指出，堅持預防為主，將加快提升核酸檢測能力、盡力擴大核酸檢測範圍作為常態化防控落實「四早」措施的首要舉措。實施意見並明確了擴大檢測範圍的能力要求，提出從加強實驗室建設、強化品質控制和生物安全、加強人員規範培訓、加快設備產能提升、確保資訊安全暢通等5個方面推進加快提升檢測能力，全力滿足檢測需求。

(旺報 )