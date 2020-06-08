韓國瑜與防疫工作人員合照。（取自臉書）

韓國瑜與防疫會議工作人員合照。（取自臉書）

韓國瑜與防疫會議工作人員合照。（取自臉書）

韓國瑜最後一次主持防疫會議。（取自臉書）

韓國瑜在防疫會議照片上簽名。（取自臉書）

韓國瑜今（8）日晚間在臉書貼出防疫會議6張照片，並且表示，這是最後一次召開疫情防疫會議，高雄應變指揮中心從今年1月一級開設，136天以來都不敢放鬆，感謝所有衛生局同仁、醫護人員 、相關工作夥伴還有各行各業的配合，一起漂亮的守住高雄四個多月零本土感染病例。

韓國於也說，很開心也很榮幸能跟這麼優秀的市府團隊共同努力，仍堅持健康第一的原則，直到任期最後一天，都不會、也不敢掉以輕心，再次跟大家說聲：謝謝，辛苦了！也祝福未來市民朋友們一切健康平安。

高雄市長韓國瑜今出席高雄應變指揮中心會議，而這也是他最後一次在應變指揮中心的開會，他在會議中表示，「我們做好份內該做的，不給自己打分數」，期許新的執政團隊能有更棒表現，「今天是我們最後一次開會了，很開心也很榮幸能跟這麼優秀的市府團隊共同努力到今天，我要在此跟大家說聲：謝謝，辛苦了！

(中時電子報)