利比亞內戰，政府軍的「利比亞民族協議」(GNA)最近佔了上風，收復了兩座機場，並且拒絕反叛軍「利比亞國民軍」(LNA)的和談請求。對此，支持LNA的埃及看不下去了，正派出武裝部隊前往利比亞邊界，其中包括M1A2艾布蘭主戰車(Abrams )以及武裝直升機。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，軍事新聞記者兼分析師巴巴克·塔格維（Babak Taghvaee）在自己的Twitter上發布了一段影片，顯示了埃及派出18輛M1A2戰車前往利比亞邊境。文字說明：「幾分鐘前我錄到的影片顯示，與利比亞接壤處的埃及軍，調動了18輛M1A2主力戰車準備進入利比亞，顯然是為了對付土耳其支持的GNA部隊」

#BREAKING: #Egyptian Army is now ready for war in #Libya. This video recorded minutes ago shows 18 M1A2 Abrams Main Battle Tanks of #Egypt Army at the border with #Libya ready to enter the country to be used against #Turkish backed #GNA's Islamist militias & #Syrian mercenaries! pic.twitter.com/nbzz0H0chC — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) June 7, 2020

他還補充說，在該地區還發現了至少6架埃及的Mi-24攻擊直升機。

埃及傾向支持LNA，很大程度與邊界是直接接壤有關，他們在週六公佈了支援作戰計劃，這對於最近幾周遭受重大損失的LNA部隊來說，是重要的支援。

此外，埃及總統阿卜杜勒·法塔赫·阿西西（Abdel-Fattah al-Sissi）與利比亞國民軍（LNA）負責人哈利法·哈夫塔爾（Khalifa Haftar）、利比亞東部議會主席阿吉拉·薩利赫（Agila Saleh），在開羅舉行聯合記者會，再次呼籲停戰。

表示「我們希望各界尊重所有國際努力和倡議，從2020年6月8日星期一下午6點宣布停火，至於其他外國勢力與僱傭兵請離開。」

(中時電子報)